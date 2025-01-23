Песков не ответил на сообщения в СМИ о мнении Путина по целям спецоперации
Кремль не будет оценивать заявления источников СМИ о том, что президент РФ Владимир Путин якобы считает достигнутыми ключевые цели спецоперации на Украине. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Не могу прокомментировать. Я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
23 января агентство Reuters сообщило со ссылкой на источник, знакомый с ходом событий в Кремле, что Путин якобы считает достигнутыми основные цели специальной военной операции. В частности среди них, по данным агентства, ослабление вооруженных сил Украины.
Специальная военная операция на Украине была объявлена Путиным 24 февраля 2022 г. По его словам, она необходима для защиты населения от киевского режима, а также для денацификации и демилитаризации соседней страны. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории Луганской и Донецкой народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации произошел 6 августа 2024 г., когда украинские войска вторглись в Курскую область, где продолжают бои с ВС РФ по настоящий день.