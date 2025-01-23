Минобороны: российские войска взяли под контроль поселок Соленое в ДНР
Подразделения российской группировки войск «Центр» взяли под контроль поселок Соленое в Донецкой народной республике. Поражение живой силе и технике вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесено в районах населенных пунктов Петровка, Дзержинск, Нововасилевка, Новоелизаветовка, Песчаное и Славянка. Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе проведения специальной военной операции на Украине.
Бойцы группировки «Восток» также продолжили продвижение в глубину обороны противника. В целом в контексте боевых действий упоминаются населенные пункты Разлив, Великая Новоселка, Отрадное, Новополь, Константиновка, Маяки, Червоное, Часов Яр и Подольское в ДНР. Продолжаются бои в районах населенных пунктов Харьковской области, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей.
В целом за прошедшие сутки российские войска уничтожили склад артиллерийских боеприпасов, а также нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам газоэнергетической инфраструктуры, которые обеспечивают работу украинского военно-промышленного комплекса, утверждает Минобороны РФ.
Специальная военная операция на Украине была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав России по итогам референдумов. Эти результаты Украина не признает. 6 августа 2024 г. ВСУ вторглись в Курскую область, где продолжают бои с российской армией по настоящий день.