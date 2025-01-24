Захарова: возобновление встреч «Арктической пятерки» не обсуждается
Возобновление встреч стран «Арктической пятерки» – России, Дании Канады, Норвегии и США – не обсуждается. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «РИА Новости».
По словам Захаровой, возобновление диалога возможно только при условии «отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету наших интересов и поиску совместных решений проблем Арктики».
14 мая 2024 г. агентство Reuters писало, что работа Арктического совета (включает в себя страны «Арктической пятерки») сильно пострадала из-за спецоперации, поскольку из восьми его членов сейчас семь входят в НАТО. В марте 2022 г. агентство писало, что Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания решили приостановить свою работу на неопределенный срок. В результате на паузе оказались треть из 130 проектов совета.
26 мая 2024 г. Захарова рассказывала, что контакты «Арктической пятерки» прерваны. По его словам, ранее страны обсуждали касающиеся континентального шельфа вопросы, информируя друг друга и «снимая озабоченности».
«Арктическая пятерка» действовала на основании принятой в 2008 г. Илулиссатской декларации.