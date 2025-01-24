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Захарова: возобновление встреч «Арктической пятерки» не обсуждается

Ведомости

Возобновление встреч стран «Арктической пятерки» – России, Дании Канады, Норвегии и США – не обсуждается. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишет «РИА Новости».

По словам Захаровой, возобновление диалога возможно только при условии «отказа западных стран от антироссийских действий, подтверждения их готовности к учету наших интересов и поиску совместных решений проблем Арктики».

14 мая 2024 г. агентство Reuters писало, что работа Арктического совета (включает в себя страны «Арктической пятерки») сильно пострадала из-за спецоперации, поскольку из восьми его членов сейчас семь входят в НАТО. В марте 2022 г. агентство писало, что Финляндия, Норвегия, Швеция, Исландия, США, Канада и Дания решили приостановить свою работу на неопределенный срок. В результате на паузе оказались треть из 130 проектов совета.

26 мая 2024 г. Захарова рассказывала, что контакты «Арктической пятерки» прерваны. По его словам, ранее страны обсуждали касающиеся континентального шельфа вопросы, информируя друг друга и «снимая озабоченности».

«Арктическая пятерка» действовала на основании принятой в 2008 г. Илулиссатской декларации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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