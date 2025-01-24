Песков заявил о невозможности заключения сделки по Украине с самим Зеленским
Заключение сделки и урегулирование конфликта через президента Украины Владимира Зеленского невозможно, так как он «сам себе запретил» вести переговоры с Россией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, урегулирования без переговоров невозможно.
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. Российские власти заявляли, что открыты к переговорам, но их проведение невозможно из-за этого документа.
8 декабря Песков заявил, что Зеленскому для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с Россией и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.