Лихачев: встреча с Гросси может пройти в первой половине февраля
Генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси могут встретиться в первой половине февраля. Об этом сообщил журналистам сам Лихачев.
«Прорабатывается первая половина февраля. Один из городов нашей страны. Возможно, Москва», – уточнил он (цитата по ТАСС).
12 ноября 2024 г. Гросси заявил о планах приехать в Россию в ближайшие месяцы. В августе директор МАГАТЭ посещал Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости военных действий после того, как 6 августа украинские военные зашли в регион.
23 января Гросси сообщил, что в последние недели команда МАГАТЭ, базирующаяся на Запорожской атомной электростанции, практически ежедневно слышит за пределами площадки звуки взрывов. Информации о повреждениях самой станции не поступало. Инспекторы агентства присутствуют на подконтрольной России с февраля 2022 г. Запорожской АЭС с сентября 2022 г.