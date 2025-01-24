Лихачев: встреча с Гросси может пройти в первой половине февраля

12 ноября 2024 г. Гросси заявил о планах приехать в Россию в ближайшие месяцы. В августе директор МАГАТЭ посещал Курскую атомную электростанцию (АЭС) в Курчатове. Он объяснял свой визит беспокойством об АЭС из-за близости военных действий после того, как 6 августа украинские военные зашли в регион.