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Санду обсудит в Киеве энергетический кризис и евроинтеграцию

Ведомости

Президент Молдавии Майя Санду посещает с рабочим визитом Киев, где обсудит с украинскими властями двустороннее сотрудничество, тему энергетического кризиса и евроинтеграцию. Об этом сообщается на сайте президента Молдавии.

Визит Санду, как отмечается в релизе, призван подтвердить твердую поддержку Кишиневом Украины. Ожидается, что глава государства встретится в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Русланом Стефанчуком.

Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, торговли, взаимодействия в процессе вступления в Евросоюз, а также «региональную безопасность и солидарность перед лицом общих вызовов».

«Важной темой повестки дня является энергетический кризис, спровоцированный Россией, который повысил цены на энергоносители на правом берегу Днестра, оставил жителей левобережья без тепла и электроэнергии и может иметь последствия для региональной безопасности», – говорится в сообщении.

Санду в видеообращении в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) также добавила, что посетит украинскую столицу по приглашению Зеленского, а в ходе встречи стороны обсудят «безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции».

В середине января в «Молдовагазе» заявили о признании более $700 млн долга перед «Газпромом». Но для возобновления поставок газа в Молдавию этого недостаточно, отмечали эксперты «Ведомостей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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