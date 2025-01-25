Санду обсудит в Киеве энергетический кризис и евроинтеграцию
Президент Молдавии Майя Санду посещает с рабочим визитом Киев, где обсудит с украинскими властями двустороннее сотрудничество, тему энергетического кризиса и евроинтеграцию. Об этом сообщается на сайте президента Молдавии.
Визит Санду, как отмечается в релизе, призван подтвердить твердую поддержку Кишиневом Украины. Ожидается, что глава государства встретится в Киеве с украинским президентом Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем и спикером парламента Русланом Стефанчуком.
Стороны обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, торговли, взаимодействия в процессе вступления в Евросоюз, а также «региональную безопасность и солидарность перед лицом общих вызовов».
«Важной темой повестки дня является энергетический кризис, спровоцированный Россией, который повысил цены на энергоносители на правом берегу Днестра, оставил жителей левобережья без тепла и электроэнергии и может иметь последствия для региональной безопасности», – говорится в сообщении.
Санду в видеообращении в Facebook
В середине января в «Молдовагазе» заявили о признании более $700 млн долга перед «Газпромом». Но для возобновления поставок газа в Молдавию этого недостаточно, отмечали эксперты «Ведомостей».