Санду обсудит в Киеве энергетический кризис и евроинтеграцию

Санду в видеообращении в Facebook (организация признана экстремистской и запрещена в РФ) также добавила, что посетит украинскую столицу по приглашению Зеленского, а в ходе встречи стороны обсудят «безопасность, энергетику, торговлю, дороги, мосты и то, как мы можем помочь друг другу на пути к европейской интеграции».