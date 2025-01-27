МИД РФ вызвал посла Молдавии и выразил ему протест
Министерство иностранных дел России вызвало посла Молдавии Лилиана Дария и выразило ему решительный протест после высказываний одной из политических партий о необходимости ограничений деятельности российского посла в республике. Об этом сообщается в публикации на официальном сайте министерства.
Как заявляет МИД, высказывания о после России состоят из безосновательных обвинений и призывов выслать дипломата из Молдавии. МИД РФ указывает на необходимость публично опровергнуть официальными лицами эти заявления.
В сообщении сослались на Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 г., где говорится о недопустимости посягательств на свободу и достоинство аккредитованных послов.
Национальная молдавская партия (PNM) призывала к высылке посла РФ Олега Озерова. Кроме того, партия указывала на необходимость запрета любых действий российского посольства, которые якобы нарушают законодательство Молдавии.