МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций в СМИ о крушении самолета Azal

В ходе встречи было отмечено, что публикация материалов, «основанных на дезинформации», «вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии» между Азербайджаном и Россией. По информации МИДа, результаты предварительного расследования крушения самолета в Актау известны, ведется работа по завершению расследования. Евдокимову напомнили, что «ожидания от российской стороны в отношении этой катастрофы были открыто озвучены».