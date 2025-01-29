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МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций в СМИ о крушении самолета Azal

Ведомости

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел республики из-за публикаций российских СМИ о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.

В ходе встречи было отмечено, что публикация материалов, «основанных на дезинформации», «вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии» между Азербайджаном и Россией. По информации МИДа, результаты предварительного расследования крушения самолета в Актау известны, ведется работа по завершению расследования. Евдокимову напомнили, что «ожидания от российской стороны в отношении этой катастрофы были открыто озвучены».

25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной катастрофы стал обстрел с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Президент России Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.

15 января Следственный комитет (СК) РФ назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны (ПВО) рамках расследования крушения пассажирского самолета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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