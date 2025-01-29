МИД Азербайджана вызвал посла РФ из-за публикаций в СМИ о крушении самолета Azal
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в Азербайджане Михаил Евдокимов был приглашен в министерство иностранных дел республики из-за публикаций российских СМИ о крушении самолета «Азербайджанских авиалиний» в Актау. Об этом сообщается на сайте МИД Азербайджана.
В ходе встречи было отмечено, что публикация материалов, «основанных на дезинформации», «вызывают недопонимание и противоречат букве и духу декларации о союзническом взаимодействии» между Азербайджаном и Россией. По информации МИДа, результаты предварительного расследования крушения самолета в Актау известны, ведется работа по завершению расследования. Евдокимову напомнили, что «ожидания от российской стороны в отношении этой катастрофы были открыто озвучены».
25 декабря 2024 г. самолет Embraer E190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение у Актау. На борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, погибли 38 человек.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что причиной катастрофы стал обстрел с земли. По словам азербайджанского лидера, факты указывают, что самолет получил повреждения извне возле Грозного, практически потеряв управление. Президент России Владимир Путин принес извинения в связи с тем, что катастрофа произошла в воздушном пространстве РФ.
15 января Следственный комитет (СК) РФ назначил комплексную проверку действий диспетчерских служб и средств противовоздушной обороны (ПВО) рамках расследования крушения пассажирского самолета.