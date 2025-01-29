Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Лидер КНДР отчитал однопартийцев за распитие алкоголя

Ведомости

Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за злоупотребление положением при участии в мероприятии с распитием алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ЦТАК.

Мероприятие прошло в уезде Онхчон города Нампхо на западе КНДР. Уездный партийный комитет был замечен в коллективном нарушении дисциплины – около 40 человек, включая руководство комитета, провели мероприятие в «заведение культурно-бытового обслуживания», где их «угостили выпивкой».

«В истории нашей партии не было такого бесчинства, такого случая, когда сам ответственный работник уездного парткома, как на этот раз, лично организовал такие противозаконные поступки», – пишет корейское агентство.

Ким Чен Ын на заседании секретариата заявил, что следует подавлять «внутрипартийное разложение». Он назвал отдых членов комитета «серьезным инцидентом», который мог привести к тому, что этот уезд превратился бы в «беспартийную, аполитичную и несоциалистическую территорию».

Какое наказание грозит чиновникам, неизвестно, но в Северной Корее практикуются казни. В сентябре 2024 г. стало известно, что власти КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб от наводнений.

Среди казненных мог быть бывший заместитель министра военной промышленности КНДР Кан Бон Хун, передавал южнокорейский телеканал TV Chosun. Он занимал пост ответственного секретаря партии в провинции Чагандо и был уволен. По данным TV Chosun, чиновников отправили в отставку «по соображениям социальной безопасности».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных