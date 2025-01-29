Лидер КНДР отчитал однопартийцев за распитие алкоголя

Ким Чен Ын на заседании секретариата заявил, что следует подавлять «внутрипартийное разложение». Он назвал отдых членов комитета «серьезным инцидентом», который мог привести к тому, что этот уезд превратился бы в «беспартийную, аполитичную и несоциалистическую территорию».