Лидер КНДР отчитал однопартийцев за распитие алкоголя
Лидер КНДР Ким Чен Ын отчитал членов уездного партийного комитета за злоупотребление положением при участии в мероприятии с распитием алкоголя. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение ЦТАК.
Мероприятие прошло в уезде Онхчон города Нампхо на западе КНДР. Уездный партийный комитет был замечен в коллективном нарушении дисциплины – около 40 человек, включая руководство комитета, провели мероприятие в «заведение культурно-бытового обслуживания», где их «угостили выпивкой».
«В истории нашей партии не было такого бесчинства, такого случая, когда сам ответственный работник уездного парткома, как на этот раз, лично организовал такие противозаконные поступки», – пишет корейское агентство.
Ким Чен Ын на заседании секретариата заявил, что следует подавлять «внутрипартийное разложение». Он назвал отдых членов комитета «серьезным инцидентом», который мог привести к тому, что этот уезд превратился бы в «беспартийную, аполитичную и несоциалистическую территорию».
Какое наказание грозит чиновникам, неизвестно, но в Северной Корее практикуются казни. В сентябре 2024 г. стало известно, что власти КНДР в конце августа казнили от 20 до 30 чиновников, которые не смогли предотвратить ущерб от наводнений.
Среди казненных мог быть бывший заместитель министра военной промышленности КНДР Кан Бон Хун, передавал южнокорейский телеканал TV Chosun. Он занимал пост ответственного секретаря партии в провинции Чагандо и был уволен. По данным TV Chosun, чиновников отправили в отставку «по соображениям социальной безопасности».