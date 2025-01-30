Кремль: сроки послания Путина Федеральному собранию будут объявлены своевременно

В 2024 г. Путин огласил послание в Гостином дворе 29 февраля. Президент России анонсировал запуск четырех новых нацпроектов: «Семья», «Продолжительная и активная жизнь», «Молодежь России» и «Кадры». Путин также объявил о продлении льготной программы семейной ипотеки и материнского капитала до 2030 г. Для бизнеса глава государства заявил о необходимости сократить долговую нагрузку российских субъектов и предложил списать две трети задолженности регионов по бюджетным кредитам.