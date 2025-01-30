США проведут тестовый подрыв плутония весной
Соединенные Штаты планируют провести тестовый подземный подрыв небольшого количества плутония на полигоне в Неваде, сообщает NPR.
Испытание пройдет весной 2025 г. в рамках эксперимента Cygnus («Лебедь»), который является одним из секретных научных проектов США.
Ожидается, что взрыв будет незначительным, с малой долей реальной мощности ядерного оружия. Правительство США отмечает, что цепной ядерной реакции не случится.
Целью эксперимента обозначается подтверждение механической прочности плутониевых сердечников, использующихся для инициации подрыва в ядерных боеприпасах. Из-за радиоактивного распада сердечники со временем разрушаются.
30 ноября 2024 г. бывший начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев рассказал ТАСС, что российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возможному возобновлению ядерных испытаний.
28 января совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел стрелки «часов Судного дня» на одну секунду вперед – теперь они показывают время 23:58:31. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс. «Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм.