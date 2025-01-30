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США проведут тестовый подрыв плутония весной

Ведомости

Соединенные Штаты планируют провести тестовый подземный подрыв небольшого количества плутония на полигоне в Неваде, сообщает NPR.

Испытание пройдет весной 2025 г. в рамках эксперимента Cygnus («Лебедь»), который является одним из секретных научных проектов США.

Ожидается, что взрыв будет незначительным, с малой долей реальной мощности ядерного оружия. Правительство США отмечает, что цепной ядерной реакции не случится.

Целью эксперимента обозначается подтверждение механической прочности плутониевых сердечников, использующихся для инициации подрыва в ядерных боеприпасах. Из-за радиоактивного распада сердечники со временем разрушаются.

30 ноября 2024 г. бывший начальник 12-го Главного управления Министерства обороны РФ генерал-полковник Владимир Верховцев рассказал ТАСС, что российский полигон на архипелаге Новая Земля готов к возможному возобновлению ядерных испытаний.

28 января совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел стрелки «часов Судного дня» на одну секунду вперед – теперь они показывают время 23:58:31. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс. «Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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