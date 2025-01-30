США проведут тестовый подрыв плутония весной

28 января совет журнала «Бюллетень ученых-атомщиков» перевел стрелки «часов Судного дня» на одну секунду вперед – теперь они показывают время 23:58:31. «Это самое меньшее время до полуночи, к которому приближался мир», – заявил председатель совета науки и безопасности издания Дэниэл Холтс. «Часы Судного дня» – проект команды ученых Чикагского университета. Положение стрелок на этих часах символизирует напряженность отношений в мире, где полночь – ядерный катаклизм.