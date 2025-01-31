Захарова: как минимум у трех жертв авиакатастрофы в США были паспорта РФ

Захарова подтвердила, что на борту авиалайнера находились российские соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.