Захарова: как минимум у трех жертв авиакатастрофы в США были паспорта РФ
Как минимум у трех жертв крушения пассажирского самолета PSA Airlines Bombardier CRJ700 в Вашингтоне были российские паспорта. Также гражданство РФ могло быть у еще одного пассажира разбившегося самолета. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по текущим вопросам внешней политики.
Захарова подтвердила, что на борту авиалайнера находились российские соотечественники, в том числе чемпионы мира в составе сборной России в парном фигурном катании Евгения Шишкова и Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская. В США они работали в качестве тренеров. Погибли и летевшие вместе с ними американские спортсмены.
«У трех жертв этой авиационной катастрофы, по информации нашего посольства, есть российские паспорта. В отношении еще одного человека, четвертого, есть понимание, что российский паспорт мог быть, эта информация сейчас проверяется. Остальных мы рассматриваем как наших соотечественников», – пояснила представитель МИДа.
Захарова отметила, что посольство РФ находится на связи с госдепартаментом США по всему комплексу этих вопросов. При этом представитель российского внешнеполитического ведомства отметила, что «в большей степени это похоже на такой односторонний контакт», потому что посольство пока не получает детальных ответов.
Самолет, летевший из Уичито (штат Канзас), потерпел крушение в вашингтонском аэропорте имени Рональда Рейгана 29 января около 21:00 по местному времени (5:00 30 января мск) при заходе на посадку в результате столкновения в воздухе с вертолетом. После столкновения оба воздушных судна упали в реку Потомак.
На борту лайнера было 60 пассажиров и четыре члена экипажа. Среди пассажиров находились фигуристы и тренеры. На борту вертолета были три человека.
По последней информации, на месте крушения обнаружено 40 неповрежденных тел и частичные останки нескольких других. В хвостовой части фюзеляжа, до которой пока не добрались спасатели, есть тела других погибших.