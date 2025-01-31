The Guardian: в украинской армии наступил кризис из-за дезертирства
О кризисе из-за дезертирства в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) написала британская газета The Guardian.
В ходе конфликта на Украине, сообщает издание, «катастрофически не хватает солдат», особенно пехотинцев. Из-за этого российской армии стало легче продвигаться на восток. Есть и структурные проблемы. Новые бригады создавались с нуля и плохо себя показали.
The Guardian приводит слова уполномоченного Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольги Решетиловой, которая сказала, что понимает, почему некоторые люди дезертировали.
«Давайте будем честны. Проблема велика. <...> Люди измотаны», – пояснила Решетилова, добавив, что у многих военнослужащих возникают проблемы с психическим здоровьем, а небольшой конфликт со старшим по званию может «вызвать у них желание покинуть свое подразделение».
30 января Минобороны РФ сообщило, что порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ за последние шесть месяцев составляют порядка 50 000 человек. При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 000 человек в месяц.
24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль часть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область.