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The Guardian: в украинской армии наступил кризис из-за дезертирства

Ведомости

О кризисе из-за дезертирства в рядах вооруженных сил Украины (ВСУ) написала британская газета The Guardian.

В ходе конфликта на Украине, сообщает издание, «катастрофически не хватает солдат», особенно пехотинцев. Из-за этого российской армии стало легче продвигаться на восток. Есть и структурные проблемы. Новые бригады создавались с нуля и плохо себя показали.

The Guardian приводит слова уполномоченного Верховной рады Украины по защите прав военнослужащих Ольги Решетиловой, которая сказала, что понимает, почему некоторые люди дезертировали.

«Давайте будем честны. Проблема велика. <...> Люди измотаны», – пояснила Решетилова, добавив, что у многих военнослужащих возникают проблемы с психическим здоровьем, а небольшой конфликт со старшим по званию может «вызвать у них желание покинуть свое подразделение».

30 января Минобороны РФ сообщило, что порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ за последние шесть месяцев составляют порядка 50 000 человек. При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 000 человек в месяц.

24 февраля 2022 г. президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль часть территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Осенью 2022 г. они вошли в состав РФ по итогам референдумов, результаты которых Украина не признает. Новый виток эскалации российско-украинского конфликта произошел 6 августа 2024 г., когда ВСУ прорвали госграницу и вторглись в Курскую область.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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