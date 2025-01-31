30 января Минобороны РФ сообщило, что порядка 100 000 украинских военных дезертировали и пустились в бега. Ежемесячные санитарные и невосполнимые потери ВСУ за последние шесть месяцев составляют порядка 50 000 человек. При этом численность новобранцев в учебных центрах ВСУ, даже с учетом «активизации» по всей Украине ТЦК, уже около полугода едва дотягивает до 30 000 человек в месяц.