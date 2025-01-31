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Израиль возобновил авиаудары по южному Ливану

Ведомости

Израиль нанес удар беспилотников по южному Ливану, по деревне Тайбех. Об этом сообщает агентство Mehr News Agency.

Как отмечает агентство, беспилотники были нацелены на машины, вывозившие тела. Кроме того, сообщается, что боевые действия со стороны израильского режима фиксировались и в других районах Ливана, а также в Рамаише и Кфарчубе.

30 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац распорядились приостановить освобождение палестинских заключенных в знак протеста против беспорядков, произошедших при передаче заложников.

19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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