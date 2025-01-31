Израиль возобновил авиаудары по южному Ливану
Израиль нанес удар беспилотников по южному Ливану, по деревне Тайбех. Об этом сообщает агентство Mehr News Agency.
Как отмечает агентство, беспилотники были нацелены на машины, вывозившие тела. Кроме того, сообщается, что боевые действия со стороны израильского режима фиксировались и в других районах Ливана, а также в Рамаише и Кфарчубе.
30 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац распорядились приостановить освобождение палестинских заключенных в знак протеста против беспорядков, произошедших при передаче заложников.
19 января в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и «Хамасом». Стороны подписали соглашение при посредничестве США, Египта и Катара через 15 месяцев с начала боевых действий.