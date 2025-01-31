Пашинян предложил изменить гимн Армении

Пашинян предложил изменить гимн АрменииАрмянскому премьеру не нравится, что песня заканчивается словами о гибели
Гимн Армении стоит изменить так, чтобы он заканчивался словами о славе Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.
«В тексте гимна ничего не меняется, предложение состоит в том, чтобы поменять местами последний и второй куплеты. Чтобы наш гимн заканчивался словами: "Пусть всегда будет славиться Армения". Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, а мы еще и хлопаем этому», – сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Пашиняна, хлопать граждане должны после слов о славе Армении, но не после сцены трагических потерь.
Сейчас армянский гимн заканчивается словами: «Повсюду смерть одна, / Человек умирает однажды, / Но блажен тот, кто погибает / За свободу своего народа». Предпоследний, третий куплет заканчивается следующими строками: «Посмотри на него, в трех цветах, / Священный наш знак, / Пусть блистает перед врагами, / Пусть всегда будет славиться Армения».
В ноябре 2024 г. правительство Армении одобрило проект изменений в гимне страны. Премьер Пашинян говорил, что сам также участвовал в разработке проекта. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Даниел Даниелян говорил, что сейчас исполнение гимна обязательно только в школах и вузах, теперь к этим учреждениям добавятся детские сады и колледжи, передавало «Sputnik Армения».