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Пашинян предложил изменить гимн Армении

Армянскому премьеру не нравится, что песня заканчивается словами о гибели
Ведомости

Гимн Армении стоит изменить так, чтобы он заканчивался словами о славе Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на пресс-конференции.

«В тексте гимна ничего не меняется, предложение состоит в том, чтобы поменять местами последний и второй куплеты. Чтобы наш гимн заканчивался словами: "Пусть всегда будет славиться Армения". Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, а мы еще и хлопаем этому», – сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Пашиняна, хлопать граждане должны после слов о славе Армении, но не после сцены трагических потерь.

Сейчас армянский гимн заканчивается словами: «Повсюду смерть одна, / Человек умирает однажды, / Но блажен тот, кто погибает / За свободу своего народа». Предпоследний, третий куплет заканчивается следующими строками: «Посмотри на него, в трех цветах, / Священный наш знак, / Пусть блистает перед врагами, / Пусть всегда будет славиться Армения».

В ноябре 2024 г. правительство Армении одобрило проект изменений в гимне страны. Премьер Пашинян говорил, что сам также участвовал в разработке проекта. Замминистра образования, науки, культуры и спорта Даниел Даниелян говорил, что сейчас исполнение гимна обязательно только в школах и вузах, теперь к этим учреждениям добавятся детские сады и колледжи, передавало «Sputnik Армения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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