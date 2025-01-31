Пашинян предложил изменить гимн Армении

«В тексте гимна ничего не меняется, предложение состоит в том, чтобы поменять местами последний и второй куплеты. Чтобы наш гимн заканчивался словами: "Пусть всегда будет славиться Армения". Сейчас он заканчивается описанием сцены гибели, а мы еще и хлопаем этому», – сказал он (цитата по ТАСС).