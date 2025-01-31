Украина ожидает от Нидерландов новую партию истребителей F-16

Ранее Нидерланды уже объявили о поставке 24 истребителей F-16 на Украину. 4 августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16, и поблагодарил за помощь в предоставлении самолетов Данию, Нидерланды, США и других партнеров.