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Украина ожидает от Нидерландов новую партию истребителей F-16

Ведомости

Украина рассчитывает получить от Нидерландов военную помощь в виде истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 г., заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

Кроме того, Украина рассчитывает получить беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В ходе встречи с нидерландским министром обороны Рубеном Брекельмансом были также распределены 400 млн евро на помощь Украине.

До этого стало известно, что Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16.

Ранее Нидерланды уже объявили о поставке 24 истребителей F-16 на Украину. 4 августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16, и поблагодарил за помощь в предоставлении самолетов Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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