Украина ожидает от Нидерландов новую партию истребителей F-16
Украина рассчитывает получить от Нидерландов военную помощь в виде истребителей-бомбардировщиков F-16 в 2025 г., заявил министр обороны страны Рустем Умеров.
Кроме того, Украина рассчитывает получить беспилотные летательные аппараты (БПЛА). В ходе встречи с нидерландским министром обороны Рубеном Брекельмансом были также распределены 400 млн евро на помощь Украине.
До этого стало известно, что Нидерланды окажут содействие в подготовке 26 украинских военнослужащих для обслуживания истребителей F-16.
Ранее Нидерланды уже объявили о поставке 24 истребителей F-16 на Украину. 4 августа 2024 г. президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что страна получила от западных союзников первую партию F-16, и поблагодарил за помощь в предоставлении самолетов Данию, Нидерланды, США и других партнеров.