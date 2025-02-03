Медведев назвал враньем слова Зеленского о не дошедших до Украины $100 млрд
Слова президента Украины Владимира Зеленского о не дошедших до Украины $100 млрд – «наглое и циничное вранье». Об этом написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он сослался на слова Зеленского о том, что на Украине так и не увидели этой суммы, и назвал это неправдой. По мнению Медведева, деньги осели в американских минобороны, ЦРУ, на предприятиях ВПК и у руководства Украины.
Медведев заявил, что «воры помилуют сами себя» и продолжат поставлять помощь Киеву «под перекрашенным рейгановским девизом "мир через силу"».
Зеленский в интервью Associated Press 2 февраля сообщил, что Украина получила от США около $75 млрд военной помощи, а не $200 млрд, как говорит президент США Дональд Трамп.