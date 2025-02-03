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Песков: встреча Путина с делегацией «Хамаса» в Москве не планируется

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина с делегацией «Хамаса» не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Отвечая на вопрос о том, встретится ли делегация «Хамаса» с Путиным, Песков заверил, что такой встречи не планируется.

3 февраля стало известно, что на следующей неделе ожидается визит в Москву делегации палестинской группировки «Хамас» во главе с заместителем главы политбюро движения Мусой Абу Марзуком. В делегации сообщили, что в Москве у них запланированы переговоры в МИД России.

В конце января российский МИД сообщал, что заместитель главы ведомства Михаил Богданов провел телефонный разговор с Марзуком, обсудив судьбу заложников с российским гражданством в Газе. Речь шла об освобождении россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. О том что Израиль и Россия проводят совместную работу над освобождением Харкина и еще двух заложников без российского гражданства, удерживаемых «Хамасом», стало известно 23 января. Израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила также, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Труфанова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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