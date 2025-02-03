Песков: встреча Путина с делегацией «Хамаса» в Москве не планируется
Встреча президента РФ Владимира Путина с делегацией «Хамаса» не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Отвечая на вопрос о том, встретится ли делегация «Хамаса» с Путиным, Песков заверил, что такой встречи не планируется.
3 февраля стало известно, что на следующей неделе ожидается визит в Москву делегации палестинской группировки «Хамас» во главе с заместителем главы политбюро движения Мусой Абу Марзуком. В делегации сообщили, что в Москве у них запланированы переговоры в МИД России.
В конце января российский МИД сообщал, что заместитель главы ведомства Михаил Богданов провел телефонный разговор с Марзуком, обсудив судьбу заложников с российским гражданством в Газе. Речь шла об освобождении россиянина Александра Труфанова и уроженца Донбасса Максима Харкина. О том что Израиль и Россия проводят совместную работу над освобождением Харкина и еще двух заложников без российского гражданства, удерживаемых «Хамасом», стало известно 23 января. Израильский посол в Москве Симона Гальперин сообщила также, что власти Израиля считают живым российского и израильского гражданина Труфанова.