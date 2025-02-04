Байден подписал контракт с агентством талантов CAA
Бывший президент США Джо Байден заключил договор с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA). Об этом сообщает компания на своей странице в Instagram
«Байден – один из самых уважаемых и влиятельных голосов Америки в национальных и мировых делах. Его пожизненная приверженность государственной службе – это пример единства, оптимизма, достоинства и возможности», – прокомментировал сопредседатель CAA Ричард Ловетт.
Отмечается, что Байден уже сотрудничал с CAA в период с 2017 по 2020 г. Тогда он опубликовал книгу «Обещай мне, папа» и отправился в 42-дневный тур по стране, в рамках которого было продано более 85 000 билетов.
Creative Artists Agency было основано в 1975 г. Компания представляет актеров, спортсменов, сценаристов, музыкантов, продюсеров, комиков и др. По данным New York Post, CAA, в частности, представляет медиакомпанию Higher Ground Барака и Мишель Обама, выпустившую почти 20 фильмов и телешоу, включая получивший «Оскар» документальный фильм «Американская фабрика».