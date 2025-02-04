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Байден подписал контракт с агентством талантов CAA

Ведомости

Бывший президент США Джо Байден заключил договор с агентством талантов Creative Artists Agency (CAA). Об этом сообщает компания на своей странице в Instagram (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Байден – один из самых уважаемых и влиятельных голосов Америки в национальных и мировых делах. Его пожизненная приверженность государственной службе – это пример единства, оптимизма, достоинства и возможности», – прокомментировал сопредседатель CAA Ричард Ловетт.

Отмечается, что Байден уже сотрудничал с CAA в период с 2017 по 2020 г. Тогда он опубликовал книгу «Обещай мне, папа» и отправился в 42-дневный тур по стране, в рамках которого было продано более 85 000 билетов.

Creative Artists Agency было основано в 1975 г. Компания представляет актеров, спортсменов, сценаристов, музыкантов, продюсеров, комиков и др. По данным New York Post, CAA, в частности, представляет медиакомпанию Higher Ground Барака и Мишель Обама, выпустившую почти 20 фильмов и телешоу, включая получивший «Оскар» документальный фильм «Американская фабрика».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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