Лавров выразил тревогу из-за концепции «Америка прежде всего»
Переход США к концепции «Америка прежде всего» вызывает тревожность схожестью с лозунгом Германии времен Гитлера, обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИДа.
«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», – прокомментировал Лавров.
По словам министра, в таких заявлениях и идеологических конструкциях не наблюдается и малейшего уважения к международным обязательствам Вашингтона согласно уставу ООН.
Лавров также выразил согласие с российскими аналитиками, отмечающими, что возврата к прежнему положению вещей, отстаиваемому США и союзниками, уже не будет. Так демографические, экономические, социальные и геополитические условия претерпели необратимые изменения. По мнению главы МИДа, является верным прогноз, по которому США когда-то осознают, что не следует преувеличивать зону своей ответственности в сфере международных дел, «и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном».
25 января Лавров на брифинге в Нью-Йорке заявил, что на данный момент отношений между Россией и США практически нет, они находятся на крайне низком уровне. По словам министра, обмен высылками дипломатов между Москвой и Вашингтоном начался еще в 2016 г. во время администрации президента Барака Обамы.