Лавров выразил тревогу из-за концепции «Америка прежде всего»

Лавров также выразил согласие с российскими аналитиками, отмечающими, что возврата к прежнему положению вещей, отстаиваемому США и союзниками, уже не будет. Так демографические, экономические, социальные и геополитические условия претерпели необратимые изменения. По мнению главы МИДа, является верным прогноз, по которому США когда-то осознают, что не следует преувеличивать зону своей ответственности в сфере международных дел, «и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном».