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Лавров выразил тревогу из-за концепции «Америка прежде всего»

Ведомости

Переход США к концепции «Америка прежде всего» вызывает тревожность схожестью с лозунгом Германии времен Гитлера, обратил внимание министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своей статье для журнала «Россия в глобальной политике», опубликованной на сайте МИДа.

«Переход к концепции «Америка прежде всего» несет в себе тревожное созвучие с лозунгом гитлеровского периода «Германия превыше всего», а ставка на «установление мира посредством силы» может окончательно похоронить дипломатию», – прокомментировал Лавров.

По словам министра, в таких заявлениях и идеологических конструкциях не наблюдается и малейшего уважения к международным обязательствам Вашингтона согласно уставу ООН.

Лавров также выразил согласие с российскими аналитиками, отмечающими, что возврата к прежнему положению вещей, отстаиваемому США и союзниками, уже не будет. Так демографические, экономические, социальные и геополитические условия претерпели необратимые изменения. По мнению главы МИДа, является верным прогноз, по которому США когда-то осознают, что не следует преувеличивать зону своей ответственности в сфере международных дел, «и вполне гармонично будут чувствовать себя одним из ведущих государств, но уже не гегемоном».

25 января Лавров на брифинге в Нью-Йорке заявил, что на данный момент отношений между Россией и США практически нет, они находятся на крайне низком уровне. По словам министра, обмен высылками дипломатов между Москвой и Вашингтоном начался еще в 2016 г. во время администрации президента Барака Обамы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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