Захарова обратилась к правозащитникам после атаки дрона ВСУ на автобус с детьми

Беспилотник ВСУ 4 января атаковал автобус с детьми в Васильевском муниципальном округе. По данным губернатора Запорожской Евгения Балицкого, ранены пять детей и водитель. Всех пострадавших госпитализировали. В Минздраве РФ сообщили, что школьники находятся в состоянии средней тяжести, а водитель – в тяжелом. С детьми из пострадавшего автобуса сейчас работают психологи.