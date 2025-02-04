Захарова обратилась к правозащитникам после атаки дрона ВСУ на автобус с детьми
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратилась к правозащитникам после удара ВСУ по автобусу со школьниками в Запорожской области.
«Международные организации и правозащитные структуры, в том числе специализирующиеся на защите детей, опять включат "стратегическое молчание"?», – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Беспилотник ВСУ 4 января атаковал автобус с детьми в Васильевском муниципальном округе. По данным губернатора Запорожской Евгения Балицкого, ранены пять детей и водитель. Всех пострадавших госпитализировали. В Минздраве РФ сообщили, что школьники находятся в состоянии средней тяжести, а водитель – в тяжелом. С детьми из пострадавшего автобуса сейчас работают психологи.