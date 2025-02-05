Никарагуа объявила о выходе из ФАО и закрытии ее представительств

Подчеркивается, что Никарагуа отвергает доклад в связи с «отсутствием объективности, методологической строгости», а также из-за того, что он «содержит ложную информацию, имеющую тенденцию к вмешательству, агрессивную и которая была злонамеренно распространена в политических целях». В документе указано, что международные организации обязаны уважать страны-участники и не использовать информацию без предварительного согласия и одобрения соответствующего государства.