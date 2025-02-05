Никарагуа объявила о выходе из ФАО и закрытии ее представительств
Никарагуа выйдет из продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций (ФАО) из-за несогласия с ее докладом о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире к 2024 г. Об этом говорится в ноте министра иностранных дел страны Вальдрака Джентске гендиректору ФАО Цюй Дуню, опубликованной Canal 4.
«В вышеупомянутом документе публикуются информация и данные о Никарагуа, которые не были санкционированы, не были проконсультированы с нашими учреждениями и не были подтверждены правительством Республики Никарагуа», – говорится в документе.
Подчеркивается, что Никарагуа отвергает доклад в связи с «отсутствием объективности, методологической строгости», а также из-за того, что он «содержит ложную информацию, имеющую тенденцию к вмешательству, агрессивную и которая была злонамеренно распространена в политических целях». В документе указано, что международные организации обязаны уважать страны-участники и не использовать информацию без предварительного согласия и одобрения соответствующего государства.
«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. Соответственно, мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», – говорится в ноте.
ФАО – специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом. Организация называет своей целью обеспечение продовольственной безопасности и гарантию регулярного доступа населения к продуктам высокого качества. ФАО работает в более чем 130 странах мира, в нее входит 195 участников (194 страны и Европейский союз).