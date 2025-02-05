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Никарагуа объявила о выходе из ФАО и закрытии ее представительств

Ведомости

Никарагуа выйдет из продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций (ФАО) из-за несогласия с ее докладом о состоянии продовольственной безопасности и питания в мире к 2024 г. Об этом говорится в ноте министра иностранных дел страны Вальдрака Джентске гендиректору ФАО Цюй Дуню, опубликованной Canal 4.

«В вышеупомянутом документе публикуются информация и данные о Никарагуа, которые не были санкционированы, не были проконсультированы с нашими учреждениями и не были подтверждены правительством Республики Никарагуа», – говорится в документе.

Подчеркивается, что Никарагуа отвергает доклад в связи с «отсутствием объективности, методологической строгости», а также из-за того, что он «содержит ложную информацию, имеющую тенденцию к вмешательству, агрессивную и которая была злонамеренно распространена в политических целях». В документе указано, что международные организации обязаны уважать страны-участники и не использовать информацию без предварительного согласия и одобрения соответствующего государства.

«Позиция ФАО неприемлема, недопустима и неуважительна. Соответственно, мы сообщаем о выходе Никарагуа из этой организации и требуем немедленного закрытия ее представительства и офисов в Никарагуа», – говорится в ноте.

ФАО – специализированное учреждение ООН, возглавляющее международные усилия по борьбе с голодом. Организация называет своей целью обеспечение продовольственной безопасности и гарантию регулярного доступа населения к продуктам высокого качества. ФАО работает в более чем 130 странах мира, в нее входит 195 участников (194 страны и Европейский союз).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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