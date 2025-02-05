В Кремле заявили об открытости к переговорам без учета нелегитимности Зеленского

4 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Путиным, если не будет других вариантов. При этом на Украине все еще действует указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить этот запрет.