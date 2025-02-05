В Кремле заявили об открытости к переговорам без учета нелегитимности Зеленского
Москва готова к переговорам с Киевом, несмотря на нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера.
«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу должно быть и абсолютному прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал он.
Песков добавил, что анализ российской стороны, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным, говорит о том, что Зеленский «имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране». Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров.
«Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции, весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева», – заключил он.
4 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Путиным, если не будет других вариантов. При этом на Украине все еще действует указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить этот запрет.
25 января Зеленский объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Путиным была остановка сепаратизма на Украине.