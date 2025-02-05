Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

В Кремле заявили об открытости к переговорам без учета нелегитимности Зеленского

Ведомости

Москва готова к переговорам с Киевом, несмотря на нелегитимность президента Украины Владимира Зеленского, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявления украинского лидера.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу должно быть и абсолютному прагматизму. Нужно отдавать себе полный отчет в том, что происходит», – сказал он.

Песков добавил, что анализ российской стороны, озвученный президентом РФ Владимиром Путиным, говорит о том, что Зеленский «имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране». Представитель Кремля подчеркнул, что несмотря на это, российская сторона остается открытой для переговоров.

«Динамика развития событий на земле, динамика хода специальной военной операции, весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева», – заключил он.

4 февраля Зеленский заявил, что готов к переговорам с президентом России Путиным, если не будет других вариантов. При этом на Украине все еще действует указ об отказе вести переговоры с Россией, пока ее президентом является Путин. 8 декабря 2024 г. Песков говорил, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить этот запрет.

25 января Зеленский объяснил, что целью запрета на прямые переговоры с Путиным была остановка сепаратизма на Украине. 

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных