Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Песков: в отношениях Путина и Зеленского нет места эмоциям

Ведомости

В вопросе отношений между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не может быть места для эмоций. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов насчет слов Зеленского о том, что главы двух конфликтующих стран считают друг друга врагами.

«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу должно быть и абсолютному прагматизму», – заявил представитель Кремля.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что готовность к переговорам, о которой ранее объявил украинский лидер, «не может зиждиться на законодательном запрете для таких переговоров для Зеленского». Поэтому, по словам Пескова, пока такие заявления нельзя воспринимать иначе, как пустые слова.

Представитель Кремля напомнил, что, согласно проведенному российской стороной анализу, «Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране». Несмотря на это, Россия все же остается открытой для переговоров.

«И динамика развития событий на земле, динамика хода развития специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева», – подчеркнул Песков.

4 февраля Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил, что готов к переговорам с Путиным, если «это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине».

В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока Путин занимает пост президента. 8 декабря 2024 г. Песков заявлял, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.

24 января Путин заявил журналисту Павлу Зарубину, что Россия готова к переговорам по урегулированию конфликта с Украиной. День спустя, 25 января, Зеленский сказал, что целью запрета на прямые переговоры с Россией была остановка сепаратизма в республике.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных