Песков: в отношениях Путина и Зеленского нет места эмоциям
В вопросе отношений между президентом РФ Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским не может быть места для эмоций. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов насчет слов Зеленского о том, что главы двух конфликтующих стран считают друг друга врагами.
«Здесь не может и не должно быть места эмоциям. Здесь место юридическому анализу должно быть и абсолютному прагматизму», – заявил представитель Кремля.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что готовность к переговорам, о которой ранее объявил украинский лидер, «не может зиждиться на законодательном запрете для таких переговоров для Зеленского». Поэтому, по словам Пескова, пока такие заявления нельзя воспринимать иначе, как пустые слова.
Представитель Кремля напомнил, что, согласно проведенному российской стороной анализу, «Зеленский имеет большие проблемы де-юре с точки зрения своей легитимности у себя в стране». Несмотря на это, Россия все же остается открытой для переговоров.
«И динамика развития событий на земле, динамика хода развития специальной военной операции весьма недвусмысленно говорит о том, что в первую очередь открытость и заинтересованность в таких переговорах должна демонстрироваться из Киева», – подчеркнул Песков.
4 февраля Зеленский в интервью британскому телеведущему Пирсу Моргану заявил, что готов к переговорам с Путиным, если «это будет единственная конфигурация для достижения мира в Украине».
В октябре 2022 г. Зеленский подписал указ об отказе вести переговоры с Россией до тех пор, пока Путин занимает пост президента. 8 декабря 2024 г. Песков заявлял, что президенту Украины для выхода на «мирную траекторию» достаточно отменить запрет переговоров с российской стороной и поручить вернуться к диалогу на основе стамбульских договоренностей.