Против польского премьера Туска возбуждено дело о госперевороте
Премьер-министр Польши Дональд Туск, а также ряд высокопоставленных официальных лиц страны подозреваются в совершении государственного переворота. Об этом сообщил председатель конституционного суда республики Богдан Свенчковский, пишет издание Wprost.
Согласно поданному Свенчковским уведомлению, с 13 декабря 2023 г. подозреваемые действовали «в составе организованной преступной группы» с целью изменить конституционный строй Польши, прекратить деятельность конституционного суда и других конституционных органов, включая национальный совет магистратуры и верховный суд». Отмечается, что «они предприняли, по соглашению с другими лицами, действия, направленные на реализацию этих целей путем насилия и противоправных угроз».
Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после этого написал в соцсетях, что «с удовлетворением приветствует инициативу председателя конституционного суда и факт возбуждения расследования заместителем генерального прокурора на основании уведомления о обоснованных подозрениях в совершении государственного переворота».
В ответ Туск опубликовал в соцсети X видеозапись, на которой он играет в пинг-понг. Во время игры его спрашивают о госперевороте, на что премьер отвечает: «У нас тут серьезные дела. Мы займемся этим позже». После этого раздается смех.
Туск был избран премьер-министром Польши 11 декабря 2023 г. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против – 201. Тогда он заявлял с парламентской трибуны, что «будет в долгу перед теми, кто поверил в новую польскую надежду».