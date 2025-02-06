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Против польского премьера Туска возбуждено дело о госперевороте

Ведомости

Премьер-министр Польши Дональд Туск, а также ряд высокопоставленных официальных лиц страны подозреваются в совершении государственного переворота. Об этом сообщил председатель конституционного суда республики Богдан Свенчковский, пишет издание Wprost.

Согласно поданному Свенчковским уведомлению, с 13 декабря 2023 г. подозреваемые действовали «в составе организованной преступной группы» с целью изменить конституционный строй Польши, прекратить деятельность конституционного суда и других конституционных органов, включая национальный совет магистратуры и верховный суд». Отмечается, что «они предприняли, по соглашению с другими лицами, действия, направленные на реализацию этих целей путем насилия и противоправных угроз».

Председатель партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский после этого написал в соцсетях, что «с удовлетворением приветствует  инициативу председателя конституционного суда и факт возбуждения расследования заместителем генерального прокурора на основании уведомления о обоснованных подозрениях в совершении государственного переворота».

В ответ Туск опубликовал в соцсети X видеозапись, на которой он играет в пинг-понг. Во время игры его спрашивают о госперевороте, на что премьер отвечает: «У нас тут серьезные дела. Мы займемся этим позже». После этого раздается смех.

Туск был избран премьер-министром Польши 11 декабря 2023 г. За его кандидатуру проголосовали 248 депутатов, против – 201. Тогда он заявлял с парламентской трибуны, что «будет в долгу перед теми, кто поверил в новую польскую надежду».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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