Руководство Панамского канала опровергло заявление об отмене платы для судов США
Руководство Панамского канала заявило, что не вводило никаких изменений в сборы за проход по каналу. Соответствующее коммюнике было опубликовано в соцсети X после сообщения госдепа США об отмене платы за перемещение по Панамскому каналу для американских судов.
«Руководство Панамского канала <…> готово установить диалог с соответствующими чиновниками США относительно транзита военных судов этого государства», – говорится в официальном сообщении руководства канала.
6 февраля госдеп США сообщил в соцсети X, что власти Панамы отменили сбор за проход через Панамский канал для судов американского правительства. Подчеркивалось, что это экономит правительству США миллионы долларов в год. Перед этим президент США Дональд Трамп заявил, что Америка уверена в возможности вернуть контроль над Панамским каналом.
В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы уменьшить транзитные сборы за проход военных и торговых судов США через Панамский канал. По его мнению, в ином случае страна должна будет вернуть канал Америке. Лидер США также заявлял, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Президент Хосе Мулино в ответ подчеркивал, что не пойдет на уступки Трампу по снижению сборов за проход американских судов. После вступления Трампа в должность 20 января Мулино заявил, что Панамский канал останется панамским.
3 февраля Мулино сообщил, что правительство Панамы отказалось от продления действия меморандума о взаимопонимании с Китаем по инициативе «Один пояс – один путь». Это заявление он сделал после переговоров с госсекретарем США Марко Рубио.