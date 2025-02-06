Руководство Панамского канала опровергло заявление об отмене платы для судов США

В конце декабря 2024 г. Трамп потребовал от Панамы уменьшить транзитные сборы за проход военных и торговых судов США через Панамский канал. По его мнению, в ином случае страна должна будет вернуть канал Америке. Лидер США также заявлял, что добьется возвращения Панамского канала в американскую собственность. Президент Хосе Мулино в ответ подчеркивал, что не пойдет на уступки Трампу по снижению сборов за проход американских судов. После вступления Трампа в должность 20 января Мулино заявил, что Панамский канал останется панамским.