Axios: Трамп поручил управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ

Axios отмечает, что Трамп начал расторгать контракты федерального правительства со СМИ, после того как руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск выявил траты государственных учреждений размером в миллионы долларов для подписки Politico Pro. Это «открытие» породило слухи о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена финансировала антитрамповские СМИ.