Axios: Трамп поручил управлению общих служб расторгнуть контракты со СМИ
Президент США Дональд Трамп поручил управлению общих служб (GSA), занимающемуся закупками для правительства, расторгнуть «все без исключения контракты со СМИ», сообщает портал Axios.
«GSA должны разорвать все контракты со СМИ, включая Politico, BBC, E&E (подразделение Politico) и Bloomberg», – заявили в Белом доме.
Axios отмечает, что Трамп начал расторгать контракты федерального правительства со СМИ, после того как руководитель департамента эффективности госуправления (DOGE) Илон Маск выявил траты государственных учреждений размером в миллионы долларов для подписки Politico Pro. Это «открытие» породило слухи о том, что администрация экс-президента США Джо Байдена финансировала антитрамповские СМИ.
DOGE также объявил о разрыве контракта министерства финансов США с The New York Times.
Ранее редакция газеты Politico выпустила опровержение факта о получении финансирования со стороны властей США. Редакция уточняет, что рассылка Politico Pro, на которую подписываются государственные учреждения и частные заказчики, не является предметом финансирования со стороны американских властей.
6 февраля власти США прекратили финансирование газет The New York Times, Politico и агентства Associated Press, сообщали в DOGE.