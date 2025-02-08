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За ночь над четырьмя российскими регионами сбили 36 БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили 36 украинских дронов над четырьмя регионами РФ, сообщили в Минобороны.

18 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два над Краснодарским краем.

В Ростове повреждены окна и рамы в 14 многоэтажках, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Из одного дома эвакуировано 68 жителей. Атаке подвергся также Чертковский район – здесь повреждены административно-бытовые здания предприятия, эвакуировано шесть работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

На местах работают дежурные службы, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей, сообщил Слюсарь. В качестве ПВР подготовлен лицей №20. В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам в поврежденных домах, а муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба.

В Краснодарском крае в Славянском районе при падении обломков БПЛА повреждены пять домов. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. На месте работают специальные службы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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