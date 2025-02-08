За ночь над четырьмя российскими регионами сбили 36 БПЛА

В Ростове повреждены окна и рамы в 14 многоэтажках, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Из одного дома эвакуировано 68 жителей. Атаке подвергся также Чертковский район – здесь повреждены административно-бытовые здания предприятия, эвакуировано шесть работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.