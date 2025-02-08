За ночь над четырьмя российскими регионами сбили 36 БПЛА
18 БПЛА сбиты над Ростовской областью, 11 – над Волгоградской, пять – над Белгородской и два над Краснодарским краем.
В Ростове повреждены окна и рамы в 14 многоэтажках, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь. Из одного дома эвакуировано 68 жителей. Атаке подвергся также Чертковский район – здесь повреждены административно-бытовые здания предприятия, эвакуировано шесть работников. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
На местах работают дежурные службы, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей, сообщил Слюсарь. В качестве ПВР подготовлен лицей №20. В светлое время суток специалисты приступят к восстановительным работам в поврежденных домах, а муниципальные комиссии начнут работу по фиксации нанесенного ущерба.
В Краснодарском крае в Славянском районе при падении обломков БПЛА повреждены пять домов. По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. На месте работают специальные службы.