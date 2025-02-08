В генконсульство в США за паспортом РФ в 2024 году обратились 54 украинца
В 2024 г. в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.
Среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами, а также ранее проживавшие на территории ДНР, в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.
Захаров отметил, что «всплеск обращений» по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.
«В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России», – уточнил генконсул РФ.
Летом кабмин Украины заявил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу.