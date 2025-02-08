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В генконсульство в США за паспортом РФ в 2024 году обратились 54 украинца

Ведомости

В 2024 г. в генконсульство в США по вопросу получения российского паспорта обратились 54 гражданина Украины. Об этом сообщил генконсул РФ в Нью-Йорке Александр Захаров.

Среди обратившихся, в основном, те, чьи родители уже стали россиянами, а также ранее проживавшие на территории ДНР, в Мариуполе, Херсонской области, Крыму, Севастополе, Запорожской области и ЛНР.

Захаров отметил, что «всплеск обращений» по получению российского гражданства в генконсульстве России в Нью-Йорке был замечен после требований украинских властей о постановке на учет призывников за рубежом.

«В соответствии с действующим законодательством рекомендовали обратиться с такими заявлениями в органы МВД на территории России», – уточнил генконсул РФ.

Летом кабмин Украины заявил об обязанности дистанционно встать на военный учет граждан, которые выехали на постоянное проживание за границу.

Минобороны России в январе сообщило о дезертирстве 100 000 военнослужащих ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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