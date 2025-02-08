Правительство рассмотрит идею снижения страховых взносов для ряда НКО
Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос установления на постоянной основе единого пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных НКО. Глава государства утвердил это и ряд других поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), которое прошло в декабре прошлого года, сообщает Кремль.
Путин также поручил кабмину рассмотреть вопрос освобождения от обложения налогом на добавленную стоимость операций по передаче продовольственных и иных товаров благотворительным организациям, говорится в сообщении.
10 декабря президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» член СПЧ Юлия Назарова попросила президента закрепить бессрочный характер пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих УСН, а также для религиозных организаций. По ее словам, такую норму смогут применять 22 000 НКО и порядка 27 000 религиозных организаций. «Когда я говорю про пониженный тариф, это ставка 7,6% против, обращаю ваше внимание, 30%. На сегодняшний день это непомерная финансовая нагрузка на некоммерческий сектор, на тех людей, которые помогают самым социально уязвимым слоям населения», – сказала она в ходе заседания.
Она напомнила, что норма была продлена до 2026 г. включительно, но сейчас «очень важно сделать эту меру бессрочной». Путин ответил, что это и другие два предложения Назаровой достойны поддержки.