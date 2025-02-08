Правительство рассмотрит идею снижения страховых взносов для ряда НКО

10 декабря президент благотворительного фонда «Банк еды «Русь» член СПЧ Юлия Назарова попросила президента закрепить бессрочный характер пониженного тарифа страховых взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций, применяющих УСН, а также для религиозных организаций. По ее словам, такую норму смогут применять 22 000 НКО и порядка 27 000 религиозных организаций. «Когда я говорю про пониженный тариф, это ставка 7,6% против, обращаю ваше внимание, 30%. На сегодняшний день это непомерная финансовая нагрузка на некоммерческий сектор, на тех людей, которые помогают самым социально уязвимым слоям населения», – сказала она в ходе заседания.