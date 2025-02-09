Средства ПВО уничтожили беспилотник в небе над Ленинградской областью

9 февраля в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил ранее представитель Росавиации Артем Кореняко. Аэропорт возобновил работу в 8:15 мск, написал он позднее в своем Telegram-канале. По данным Росавиации, в период действия ограничений на запасной аэродром ушли четыре летевших в Санкт-Петербург самолета. Аэропорты Нижнего Новгорода и Волгограда также временно не принимали и не отправляли рейсы, ограничения уже сняты.