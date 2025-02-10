Небензя: Россия расценивает работу «Друзей мира» как знак для Запада
Россия рассматривает деятельность группы «Друзья мира», созданной по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, как сигнал международному сообществу (в первую очередь, Западу), о неприемлемости однобоких, предвзятых подходов к украинскому кризису. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью «РИА Новости».
«Не сомневаемся, что такая позиция членов объединения продиктована осознанием того, что продвигаемые "коллективным Западом" ультимативные "формулы мира" учитывают исключительно его интересы», – заявил Небензя.
По его словам, посвященные разрешению украинского конфликта конференции – «копенгагены» и «бюргенштоки» – явно пренебрегают позицией России и ситуацией «на земле». Они также направлены на размывание роли государств глобального большинства в урегулировании кризиса или полностью ее исключают, считает Небензя.
Постпред РФ при ООН напомнил о предложении Китая организовать международную конференцию в надлежащее время, где все стороны смогут участвовать на равных условиях и откровенно обсудить различные варианты мирного разрешения конфликта. Это мероприятие должно быть частью китайской инициативы по урегулированию кризиса, которая включает 12 пунктов. По словам Небензи, такая позиция радикально расходится с представлением о мирных переговорах западников, которые одержимы нанесением России «стратегического поражения».
В сентябре 2024 г. КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», нацеленной на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Перед этим, в мае 2024 г.,Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого – прекращение боевых действий. Согласно утверждению МИДа КНР, план поддержали 26 стран. Киев его отверг.