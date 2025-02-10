Постпред РФ при ООН напомнил о предложении Китая организовать международную конференцию в надлежащее время, где все стороны смогут участвовать на равных условиях и откровенно обсудить различные варианты мирного разрешения конфликта. Это мероприятие должно быть частью китайской инициативы по урегулированию кризиса, которая включает 12 пунктов. По словам Небензи, такая позиция радикально расходится с представлением о мирных переговорах западников, которые одержимы нанесением России «стратегического поражения».