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Небензя: Россия расценивает работу «Друзей мира» как знак для Запада

Ведомости

Россия рассматривает деятельность группы «Друзья мира», созданной по инициативе Китая и Бразилии для урегулирования конфликта на Украине, как сигнал международному сообществу (в первую очередь, Западу), о неприемлемости однобоких, предвзятых подходов к украинскому кризису. Об этом постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил в интервью «РИА Новости».

«Не сомневаемся, что такая позиция членов объединения продиктована осознанием того, что продвигаемые "коллективным Западом" ультимативные "формулы мира" учитывают исключительно его интересы», – заявил Небензя.

По его словам, посвященные разрешению украинского конфликта конференции – «копенгагены» и «бюргенштоки» – явно пренебрегают позицией России и ситуацией «на земле». Они также направлены на размывание роли государств глобального большинства в урегулировании кризиса или полностью ее исключают, считает Небензя.

Постпред РФ при ООН напомнил о предложении Китая организовать международную конференцию в надлежащее время, где все стороны смогут участвовать на равных условиях и откровенно обсудить различные варианты мирного разрешения конфликта. Это мероприятие должно быть частью китайской инициативы по урегулированию кризиса, которая включает 12 пунктов. По словам Небензи, такая позиция радикально расходится с представлением о мирных переговорах западников, которые одержимы нанесением России «стратегического поражения».

В сентябре 2024 г. КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга объявили о создании платформы «Друзья мира», нацеленной на мирное урегулирование российско-украинского конфликта. Перед этим, в мае 2024 г.,Китай и Бразилия обнародовали план по разрешению конфликта на Украине, первый пункт которого – прекращение боевых действий. Согласно утверждению МИДа КНР, план поддержали 26 стран. Киев его отверг.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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