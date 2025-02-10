Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Трамп поручил минфину США прекратить выпуск одноцентовых монет

Ведомости

Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых одноцентовых монет, известных как пенни, поскольку затраты на их чеканку превышают номинальную стоимость. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.

«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоят дороже, чем два цента. Это так расточительно! Я дал указание своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни. Давайте избавимся от ненужных трат в бюджете», – говорится в сообщении.

Пенни в США были впервые выпущены в обращение в 1793 г. Лицевую сторону монеты, изготовленной из цинка и меди, с 1909 г. украшает профиль президента Авраама Линкольна. Споры о том, следует ли прекратить ее выпуск, ведутся уже много лет. В 2006 г. Монетный двор США впервые заявил, что цена производства пении превышает его номинальную стоимость. Стоимость сырья для производства монеты в один цент тогда составляла 1,2 цента, передавал телеканал MSNBC.

Сторонники пенни утверждают, что оно помогает удерживать потребительские цены на низком уровне и является источником дохода для благотворительных организаций, отмечает Reuters. Но для многих американцев монета стала помехой, которую в конечном итоге выбрасывают в ящики стола, пепельницы и копилки, пишет агентство.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных