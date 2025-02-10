Трамп поручил минфину США прекратить выпуск одноцентовых монет

Пенни в США были впервые выпущены в обращение в 1793 г. Лицевую сторону монеты, изготовленной из цинка и меди, с 1909 г. украшает профиль президента Авраама Линкольна. Споры о том, следует ли прекратить ее выпуск, ведутся уже много лет. В 2006 г. Монетный двор США впервые заявил, что цена производства пении превышает его номинальную стоимость. Стоимость сырья для производства монеты в один цент тогда составляла 1,2 цента, передавал телеканал MSNBC.