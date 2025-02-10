Трамп поручил минфину США прекратить выпуск одноцентовых монет
Президент США Дональд Трамп поручил министру финансов Скотту Бессенту прекратить выпуск новых одноцентовых монет, известных как пенни, поскольку затраты на их чеканку превышают номинальную стоимость. Об этом американский лидер сообщил в своей соцсети Truth Social.
«Слишком долго Соединенные Штаты чеканили пенни, которые буквально стоят дороже, чем два цента. Это так расточительно! Я дал указание своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни. Давайте избавимся от ненужных трат в бюджете», – говорится в сообщении.
Пенни в США были впервые выпущены в обращение в 1793 г. Лицевую сторону монеты, изготовленной из цинка и меди, с 1909 г. украшает профиль президента Авраама Линкольна. Споры о том, следует ли прекратить ее выпуск, ведутся уже много лет. В 2006 г. Монетный двор США впервые заявил, что цена производства пении превышает его номинальную стоимость. Стоимость сырья для производства монеты в один цент тогда составляла 1,2 цента, передавал телеканал MSNBC.
Сторонники пенни утверждают, что оно помогает удерживать потребительские цены на низком уровне и является источником дохода для благотворительных организаций, отмечает Reuters. Но для многих американцев монета стала помехой, которую в конечном итоге выбрасывают в ящики стола, пепельницы и копилки, пишет агентство.