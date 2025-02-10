Пушилин доложил Путину о росте доходов в ДНР
В 2024 г. в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксирован рост доходов на 28,4% по сравнению с 2023 г. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«В этом году мы также планируем увеличить доходы: 1 млрд 600 млн ожидаем, но я думаю, будет больше. Пока так аккуратно говорю, начало года, но видим, где можно и нужно сконцентрировать точки роста», – сказал Пушилин.
Пушилин также сообщил, что в 2024 г. в Донецке был открыл перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. Также было построено 10 ФАПов, еще 18 планируют открыть в 2025 г.
Глава ДНР также доложил о планах увеличить бюджет на среднее и дошкольное образование на 5,2 млрд руб. до более чем 34 млрд руб.
Особое внимание, по словам Пушилина, уделяется улучшению ситуации с жильем в республике. К президенту, напомнил глава ДНР, на прямую линию обращались жители Мариуполя по вопросам поврежденных во время атак ВСУ зданий. Всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, пока готовы 64 из них – это 4789 квартир.
8 февраля сообщалось об ударе по Макеевке, при котором погибла девушка, а еще 10 человек пострадали. Были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Пушилин уточнял, что в центр города тогда упали фрагменты сбитой украинской ракеты.