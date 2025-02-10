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Пушилин доложил Путину о росте доходов в ДНР

Ведомости

В 2024 г. в Донецкой народной республике (ДНР) зафиксирован рост доходов на 28,4% по сравнению с 2023 г. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«В этом году мы также планируем увеличить доходы: 1 млрд 600 млн ожидаем, но я думаю, будет больше. Пока так аккуратно говорю, начало года, но видим, где можно и нужно сконцентрировать точки роста», – сказал Пушилин.

Пушилин также сообщил, что в 2024 г. в Донецке был открыл перинатальный центр, а в Мариуполе – региональный сосудистый центр. Также было построено 10 ФАПов, еще 18 планируют открыть в 2025 г.

Глава ДНР также доложил о планах увеличить бюджет на среднее и дошкольное образование на 5,2 млрд руб. до более чем 34 млрд руб.

Особое внимание, по словам Пушилина, уделяется улучшению ситуации с жильем в республике. К президенту, напомнил глава ДНР, на прямую линию обращались жители Мариуполя по вопросам поврежденных во время атак ВСУ зданий. Всего предстоит сдать 71 компенсационный дом, пока готовы 64 из них – это 4789 квартир.

8 февраля сообщалось об ударе по Макеевке, при котором погибла девушка, а еще 10 человек пострадали. Были повреждены многоквартирные дома и 15 автомобилей. Пушилин уточнял, что в центр города тогда упали фрагменты сбитой украинской ракеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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