Трамп не исключил, что Украина может когда-нибудь стать частью России
Президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.
Трамп подчеркнул, что на Украине «невероятно ценная земля» с точки зрения «редкоземельных элементов, нефти и газа, а также других ресурсов».
«Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», – подчеркнул американский лидер.
Трамп добавил, что донес до украинской стороны свою позицию о том, что хочет вернуть вложенные туда деньги.
«Я сказал им, что хочу эквивалент примерно $500 млрд в виде редкоземельных элементов. И они, по сути, согласились это сделать, так что, по крайней мере, мы не выглядим глупо. Иначе мы просто глупцы. Я сказал им: мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать просто платить эти деньги», – сказал американский президент.
Трамп также сообщил, что его администрация добилась огромного прогресса в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию конфликта за последнюю неделю.
«Я думаю, это произойдет, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, как заставить обе стороны сесть за стол переговоров. – Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение».
8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.
9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.