Трамп не исключил, что Украина может когда-нибудь стать частью России

«Я сказал им, что хочу эквивалент примерно $500 млрд в виде редкоземельных элементов. И они, по сути, согласились это сделать, так что, по крайней мере, мы не выглядим глупо. Иначе мы просто глупцы. Я сказал им: мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать просто платить эти деньги», – сказал американский президент.