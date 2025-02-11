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Трамп не исключил, что Украина может когда-нибудь стать частью России

Ведомости

Президент США Дональд Трамп не исключил, что когда-нибудь Украина может стать частью России. Такое заявление он сделал в интервью Fox News.

Трамп подчеркнул, что на Украине «невероятно ценная земля» с точки зрения «редкоземельных элементов, нефти и газа, а также других ресурсов».

«Я хочу, чтобы наши деньги были защищены, потому что мы тратим сотни миллиардов долларов. Знаете, они могут заключить соглашение, а могут и не заключить. Когда-нибудь они могут стать частью России, а могут и не стать, но наши деньги там уже будут», – подчеркнул американский лидер.

Трамп добавил, что донес до украинской стороны свою позицию о том, что хочет вернуть вложенные туда деньги.

«Я сказал им, что хочу эквивалент примерно $500 млрд в виде редкоземельных элементов. И они, по сути, согласились это сделать, так что, по крайней мере, мы не выглядим глупо. Иначе мы просто глупцы. Я сказал им: мы должны что-то получить. Мы не можем продолжать просто платить эти деньги», – сказал американский президент.

Трамп также сообщил, что его администрация добилась огромного прогресса в переговорах с Россией и Украиной по урегулированию конфликта за последнюю неделю.

«Я думаю, это произойдет, – сказал Трамп, отвечая на вопрос, как заставить обе стороны сесть за стол переговоров. – Думаю, мы добились огромного прогресса за последнюю неделю. Мы ведем переговоры с русскими, мы ведем переговоры с украинцами. Думаю, будет что-то, что позволит заключить соглашение».

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности заключить соглашение об урегулировании конфликта с Россией. Он подчеркнул, что Украине необходимы гарантии от союзников как часть сделки. 7 февраля Трамп рассказал, что на следующей неделе может встретиться с Зеленским в Вашингтоне.

9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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