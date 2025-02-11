Путин пожелал калужскому губернатору Шапше удачи на сентябрьских выборах
Президент России Владимир Путин пожелал губернатору Калужской области Владиславу Шапше успехов на выборах в сентябре, передает пресс-служба Кремля.
Путин отметил, что удовлетворен работой главы региона, но при этом обратил внимание на проблемы. Среди них он назвал вопросы в сфере экологии и перегруженности городского транспорта.
Отдельно президент указал на проблему с 222 неразрешенными свалками. «Думаю, что это отравляет жизнь людям и в целом неблагоприятно сказывается на вопросах экологии. Вы наверняка знаете об этом», – отметил Путин.
В вопросах транспорта президент рекомендовал поработать с правительством и вписаться в программы.
«Мы постараемся Вам помочь», – добавил президент.
При этом высоко оценил работу губернатора и заявил, что «в целом... все получается».
В январе Шапша заявил о начале регистрации на калужский аналог программы «Время героев». Проект разработан для участников специальной военной операции и призван помочь им развивать свои «профессиональные и личностные компетенции» при планировании карьеры после завершения военной службы.