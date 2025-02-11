Хегсет подтвердил отказ США от отправки военных на Украину

«Мы, конечно, не хотим планировать, исходя из вывода войск из Афганистана, событий 7 октября и войны, разразившейся на Украине. Необходимо управлять этими рисками и смягчать их, поддерживая наших друзей в Израиле, обеспечивая их оборону и мирно решая конфликт на Украине, – добавил он. – Однако эти события не должны определять наш общий стратегический подход».