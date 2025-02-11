Хегсет подтвердил отказ США от отправки военных на Украину
США не будут отправлять своих военных на Украину, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время пресс-конференции в Германии.
«Мы не отправим американские войска на Украину», – сказал Хегсет.
На вопрос о том, планируют ли США сокращать войска в Европе, Хегсет ответил: «Нет планов что-либо сокращать».
Хегсет заметил, однако, что Вашингтон собирается пересмотреть расстановку своих военных сил по всему миру.
«Мы, конечно, не хотим планировать, исходя из вывода войск из Афганистана, событий 7 октября и войны, разразившейся на Украине. Необходимо управлять этими рисками и смягчать их, поддерживая наших друзей в Израиле, обеспечивая их оборону и мирно решая конфликт на Украине, – добавил он. – Однако эти события не должны определять наш общий стратегический подход».
Хегсет добавил, что после разрешения конфликта на Украине США могут пересмотреть стратегию развертывания сил за рубежом.
«При надежде на быстрое мирное соглашение по Украине, к которому президент стремится, мы сможем пересмотреть расстановку сил», – сказал он.
23 января Financial Times сообщила, что Киев надеется на прибытие на линию соприкосновения до 50 000 миротворцев от стран, поддерживающих Украину, если будет объявлено прекращение огня. Издание отметило, что идея об отправке западных миротворческих сил на Украину вновь начинает обсуждаться с приходом к власти Трампа.
В феврале 2024 г. президент Франции Эммануэль Макрон озвучил идею об отправке на Украину миротворцев для поддержания режима прекращения огня, если такая договоренность будет достигнута с Россией.
В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отправка войск НАТО на Украину категорически неприемлема для России, это угрожает неконтролируемой эскалацией. «Хотелось бы напомнить, что интервенция натовских сил на Украину угрожает неконтролируемой эскалацией конфликта и категорически неприемлема для России», – подчеркнула представитель МИД РФ.