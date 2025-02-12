Константинос Тасулас избран президентом Греции

Он набрал в четвертом туре голосования в парламенте 160 голосов из 300. Для победы в четвертом туре достаточно было 151 голоса. Столько же голосов он получил и в ходе прошлых туров, но на них требовалось повышенное конституционное большинство. При первом и втором голосованиях требовалось поддержка 200 депутатов, в третьем туре – 180. Сейчас партия «Новая демократия» занимает 156 мест в парламенте.