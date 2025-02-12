Константинос Тасулас избран президентом Греции
Парламент Греции избрал бывшего спикера законодательного органа Константиноса Тасуласа президентом страны, сообщила газета Iefimerida.
Он набрал в четвертом туре голосования в парламенте 160 голосов из 300. Для победы в четвертом туре достаточно было 151 голоса. Столько же голосов он получил и в ходе прошлых туров, но на них требовалось повышенное конституционное большинство. При первом и втором голосованиях требовалось поддержка 200 депутатов, в третьем туре – 180. Сейчас партия «Новая демократия» занимает 156 мест в парламенте.
За кандидата от партии «Пасок» Тасоса Яннициса проголосовали 34 депутата, за кандидата от партии «Сириза» Лука Кацели проголосовали 29 депутатов, кандидат от партии «Ники» Костас Кириаку получил 14 голосов.
Тасуласу 65 лет. Он был спикером парламента Греции с июля 2019 по январь 2025 г. Являлся депутатом законодательного органа от консервативной партии «Новая демократия» с 2000 г., также занимал пост министра культуры Греции с июня 2014 по январь 2015 г.