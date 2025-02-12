CNN: Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным утром 12 февраля, сообщает CNN со ссылкой на свой источник в Белом доме.
Трамп подтвердил эту информацию в соцсети Truth Social.
«У меня только что состоялся продолжительный и весьма продуктивный телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», – написал он.
В ноябре 2024 г., после победы Трампа на президентских выборах в США, глава российского государства Путин заявил о готовности к контактам с американцами по восстановлению отношений. По его словам, сейчас «мяч на стороне Соединенных Штатов», потому что мы с ними отношения не портили» и против них «никаких санкций не вводили».
9 февраля Трамп заявил, что поговорил по телефону с Путиным о ситуации на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг эту информацию.