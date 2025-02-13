Генсек кабмина Японии уклонился от ответа о территориальной целостности Украины

12 февраля Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня на Украине. Президент США также отметил, что он «не против» того, чтобы Украина не входила в НАТО, и назвал «маловероятным» утверждение, что Украина вернет себе «много территорий» в ходе переговоров. По его словам, российские военнослужащие взяли под контроль много земель, «сражались за эти земли и потеряли много солдат».