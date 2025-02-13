Генсек кабмина Японии уклонился от ответа о территориальной целостности Украины
Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос о позиции страны насчет суверенитета и территориальной целостности Украины после слов президента США Дональда Трампа о том, что возвращение республики к границам 2014 г. маловероятно.
«...Мы с большим вниманием следим за различными движениями вокруг Украины, и мы продолжим вместе с мировым сообществом работать над тем, чтобы на Украине как можно быстрее установился справедливый и продолжительный мир», – ответил Хаяси на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
12 февраля Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня на Украине. Президент США также отметил, что он «не против» того, чтобы Украина не входила в НАТО, и назвал «маловероятным» утверждение, что Украина вернет себе «много территорий» в ходе переговоров. По его словам, российские военнослужащие взяли под контроль много земель, «сражались за эти земли и потеряли много солдат».
В этот же день Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Российский лидер пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, в том числе по вопросу украинского урегулирования. После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты».