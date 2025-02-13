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Генсек кабмина Японии уклонился от ответа о территориальной целостности Украины

Ведомости

Генеральный секретарь правительства Японии Есимаса Хаяси ушел от прямого ответа на вопрос о позиции страны насчет суверенитета и территориальной целостности Украины после слов президента США Дональда Трампа о том, что возвращение республики к границам 2014 г. маловероятно.

«...Мы с большим вниманием следим за различными движениями вокруг Украины, и мы продолжим вместе с мировым сообществом работать над тем, чтобы на Украине как можно быстрее установился справедливый и продолжительный мир», – ответил Хаяси на соответствующий вопрос в ходе пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

12 февраля Трамп заявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры о прекращении огня на Украине. Президент США также отметил, что он «не против» того, чтобы Украина не входила в НАТО, и назвал «маловероятным» утверждение, что Украина вернет себе «много территорий» в ходе переговоров. По его словам, российские военнослужащие взяли под контроль много земель, «сражались за эти земли и потеряли много солдат».

В этот же день Путин и Трамп провели первый телефонный разговор с 2020 г. Российский лидер пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в РФ американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, в том числе по вопросу украинского урегулирования. После разговора Трамп в своей сети Truth Social сообщил, что лидеры двух стран договорились о «тесном сотрудничестве, включая взаимные визиты».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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