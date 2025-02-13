В Госдуму внесены поправки в законодательство о выборах
Сенаторы и депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон о выборах. В частности, предлагается запретить дополнительные выборы депутатов Госдумы за год до основных, а также ввести аналогичное правило для региональных и муниципальных органов, если их состав остается правомочным, говорится в законопроекте, который размещен в думской базе.
Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. Также авторы предлагают ввести запрет на пожертвования партиям от юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, и от лиц, связанных с экстремистскими организациями.
Для упрощения финансовых процедур кандидаты смогут дистанционно открывать, вести и закрывать избирательные счета, что сэкономит время и упростит процесс, особенно для жителей труднодоступных районов. В 2025 г. планируется провести эксперимент по внедрению этой возможности.