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В Госдуму внесены поправки в законодательство о выборах

Ведомости

Сенаторы и депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон о выборах. В частности, предлагается запретить дополнительные выборы депутатов Госдумы за год до основных, а также ввести аналогичное правило для региональных и муниципальных органов, если их состав остается правомочным, говорится в законопроекте, который размещен в думской базе.

Инициаторами выступила группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андреем Клишасом и главой комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. Также авторы предлагают ввести запрет на пожертвования партиям от юридических лиц, учрежденных иностранными агентами, и от лиц, связанных с экстремистскими организациями.

Для упрощения финансовых процедур кандидаты смогут дистанционно открывать, вести и закрывать избирательные счета, что сэкономит время и упростит процесс, особенно для жителей труднодоступных районов. В 2025 г. планируется провести эксперимент по внедрению этой возможности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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