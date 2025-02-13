В Госдуму внесены поправки в законодательство о выборах

Сенаторы и депутаты внесли на рассмотрение Госдумы поправки в закон о выборах. В частности, предлагается запретить дополнительные выборы депутатов Госдумы за год до основных, а также ввести аналогичное правило для региональных и муниципальных органов, если их состав остается правомочным, говорится в законопроекте, который размещен в думской базе.