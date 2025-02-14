США увеличат военные продажи Индии, включая истребители F-35

Кроме того, две страны договорились работать вместе над созданием торгового маршрута. «Он будет проходить из Индии в Израиль, затем в Италию и далее в Соединенные Штаты, связывая наших партнеров через порты, железные дороги и подводные кабели», – объяснил Трамп.