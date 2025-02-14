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США увеличат военные продажи Индии, включая истребители F-35

Ведомости

Вашингтон будет продавать Дели больше продукции военного назначения, в том числе истребители F-35, заявил президент США Дональд Трамп.

«Мы увеличим объемы продаж вооружений Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии истребители F-35», – сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нарендрой Моди.

После встречи с индийским коллегой в Белом доме Трамп также объявил о сделке, согласно которой Дели будет импортировать больше американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дефицит между двумя странами.

Кроме того, две страны договорились работать вместе над созданием торгового маршрута. «Он будет проходить из Индии в Израиль, затем в Италию и далее в Соединенные Штаты, связывая наших партнеров через порты, железные дороги и подводные кабели», – объяснил Трамп.

В свою очередь Моди заявил, что США и Индия решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы.

После переговоров с Моди Трамп сказал, что Вашингтон установит такие же пошлины на товары из Индии, какие взимает Нью-Дели на товары из США.

Моди прилетел в Вашингтон 13 февраля после приглашения Трампа, озвученного главой Белого дома в январе текущего года. Индийский премьер 13 февраля пригласил Трампа посетить с ответным визитом Индию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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