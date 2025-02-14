США увеличат военные продажи Индии, включая истребители F-35
Вашингтон будет продавать Дели больше продукции военного назначения, в том числе истребители F-35, заявил президент США Дональд Трамп.
«Мы увеличим объемы продаж вооружений Индии на многие миллиарды долларов. Мы также прокладываем путь к тому, чтобы в конечном итоге предоставить Индии истребители F-35», – сказал Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нарендрой Моди.
После встречи с индийским коллегой в Белом доме Трамп также объявил о сделке, согласно которой Дели будет импортировать больше американской нефти и газа, чтобы сократить торговый дефицит между двумя странами.
Кроме того, две страны договорились работать вместе над созданием торгового маршрута. «Он будет проходить из Индии в Израиль, затем в Италию и далее в Соединенные Штаты, связывая наших партнеров через порты, железные дороги и подводные кабели», – объяснил Трамп.
В свою очередь Моди заявил, что США и Индия решили запустить инициативу по добыче и обработке стратегических минералов, таких как литий и редкоземельные элементы.
После переговоров с Моди Трамп сказал, что Вашингтон установит такие же пошлины на товары из Индии, какие взимает Нью-Дели на товары из США.
Моди прилетел в Вашингтон 13 февраля после приглашения Трампа, озвученного главой Белого дома в январе текущего года. Индийский премьер 13 февраля пригласил Трампа посетить с ответным визитом Индию.