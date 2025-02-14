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Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться на пост главы Севастополя

Ведомости

Президент России Владимир Путин поддержал решение Михаила Развожаева переизбраться на пост главы Севастополя. Об этом российский глава государства заявил в ходе рабочей встречи с политиком, сообщили в Кремле.

«Я бы, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя – разумеется при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», – сказал президент.

По словам Путина, за последние годы под руководством Развожаева было «сделано немало – если не сказать много».

В ходе встречи глава Севастополя также привел экономическую статистику региона. «Цифры достаточно показательные – валовой региональный продукт за пять лет вырос практически в два раза по сравнению с 2019 г. По предварительным оценкам по показателю по валовому внутреннему региональному продукту, в 2024 г. он достигнет 301 млрд руб.», – сказал глава Севастополя.

За пять лет собственные доходы бюджета региона выросли в 2,2 раза. По словам Развожаева, в 2019 г. «мы начинали с собственных доходов всего лишь в 16,8 млрд руб.», а в 2024 г. были зафиксированы собственные доходы бюджета в 36,6 млрд руб. Кроме того, за пять лет объем инвестиций в основной капитал составил более 418 млрд руб.

«Ведомости» в сентябре 2024 г. писали, что состав севастопольского заксобрания после выборов существенно обновился: из 24 депутатов предыдущего созыва смогли переизбраться лишь восемь. Впервые в городском парламенте появилась фракция «Новые люди» (6,98%, два мандата). ЛДПР (6,87%) и КПРФ (5,79%) ухудшили свои позиции и получили по одному мандату вместо трех во втором созыве.

Остальные 20 депутатов избрались от «Единой России», которая получила 71,62% голосов (12 мандатов) и провела кандидатов по всем восьми одномандатным округам. Комитет по градостроительству тогда возглавил земляк губернатора Михаила Развожаева из Красноярска и однофамилец замгубернатора Марии Пироговой, гендиректор компании-застройщика АО «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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