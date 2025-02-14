Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться на пост главы Севастополя
Президент России Владимир Путин поддержал решение Михаила Развожаева переизбраться на пост главы Севастополя. Об этом российский глава государства заявил в ходе рабочей встречи с политиком, сообщили в Кремле.
«Я бы, безусловно, пожелал бы вам удачи на новом сроке работы в качестве губернатора Севастополя – разумеется при условии, если люди окажут вам поддержку и доверие», – сказал президент.
По словам Путина, за последние годы под руководством Развожаева было «сделано немало – если не сказать много».
В ходе встречи глава Севастополя также привел экономическую статистику региона. «Цифры достаточно показательные – валовой региональный продукт за пять лет вырос практически в два раза по сравнению с 2019 г. По предварительным оценкам по показателю по валовому внутреннему региональному продукту, в 2024 г. он достигнет 301 млрд руб.», – сказал глава Севастополя.
За пять лет собственные доходы бюджета региона выросли в 2,2 раза. По словам Развожаева, в 2019 г. «мы начинали с собственных доходов всего лишь в 16,8 млрд руб.», а в 2024 г. были зафиксированы собственные доходы бюджета в 36,6 млрд руб. Кроме того, за пять лет объем инвестиций в основной капитал составил более 418 млрд руб.
«Ведомости» в сентябре 2024 г. писали, что состав севастопольского заксобрания после выборов существенно обновился: из 24 депутатов предыдущего созыва смогли переизбраться лишь восемь. Впервые в городском парламенте появилась фракция «Новые люди» (6,98%, два мандата). ЛДПР (6,87%) и КПРФ (5,79%) ухудшили свои позиции и получили по одному мандату вместо трех во втором созыве.
Остальные 20 депутатов избрались от «Единой России», которая получила 71,62% голосов (12 мандатов) и провела кандидатов по всем восьми одномандатным округам. Комитет по градостроительству тогда возглавил земляк губернатора Михаила Развожаева из Красноярска и однофамилец замгубернатора Марии Пироговой, гендиректор компании-застройщика АО «Севастопольстройпроект» Константин Пирогов.