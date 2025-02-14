Путин поддержал намерение Развожаева переизбираться на пост главы Севастополя

За пять лет собственные доходы бюджета региона выросли в 2,2 раза. По словам Развожаева, в 2019 г. «мы начинали с собственных доходов всего лишь в 16,8 млрд руб.», а в 2024 г. были зафиксированы собственные доходы бюджета в 36,6 млрд руб. Кроме того, за пять лет объем инвестиций в основной капитал составил более 418 млрд руб.