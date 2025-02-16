В Мюнхене пройдет экстренная встреча глав МИД Евросоюза
Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза проведут 16 февраля экстренную встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте МИД Греции.
«Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис примет участие <...> во внеочередной встрече министров иностранных дел государств – членов Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», – говорится в сообщении.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригласила на встречу министров иностранных дел стран блока, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, писало Reuters. По его данным, Каллас планирует обсудить с министрами «отношения с администрацией» президента США Дональда Трампа и ситуацию на Украине. Неназванный представитель ЕС сообщил агентству, что она созвала встречу на фоне прошедшего между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом разговора, а также в связи с «недавними заявлениями США по Украине».
«Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности», – говорится в приглашении на встречу.