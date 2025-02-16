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В Мюнхене пройдет экстренная встреча глав МИД Евросоюза

Ведомости

Министры иностранных дел стран – членов Евросоюза проведут 16 февраля экстренную встречу в рамках Мюнхенской конференции по безопасности. Об этом сообщается на сайте МИД Греции.

«Министр иностранных дел Георгиос Герапетритис примет участие <...> во внеочередной встрече министров иностранных дел государств – членов Европейского союза в рамках Мюнхенской конференции по безопасности», – говорится в сообщении.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригласила на встречу министров иностранных дел стран блока, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, писало Reuters. По его данным, Каллас планирует обсудить с министрами «отношения с администрацией» президента США Дональда Трампа и ситуацию на Украине. Неназванный представитель ЕС сообщил агентству, что она созвала встречу на фоне прошедшего между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом разговора, а также в связи с «недавними заявлениями США по Украине».

«Целью встречи будет обмен информацией и подведение итогов последних контактов с представителями администрации США и с Украиной на Мюнхенской конференции по безопасности», – говорится в приглашении на встречу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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