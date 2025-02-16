В Мюнхене пройдет экстренная встреча глав МИД Евросоюза

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас пригласила на встречу министров иностранных дел стран блока, участвующих в Мюнхенской конференции по безопасности, писало Reuters. По его данным, Каллас планирует обсудить с министрами «отношения с администрацией» президента США Дональда Трампа и ситуацию на Украине. Неназванный представитель ЕС сообщил агентству, что она созвала встречу на фоне прошедшего между президентом РФ Владимиром Путиным и Трампом разговора, а также в связи с «недавними заявлениями США по Украине».