Сербия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Сербия готова предоставить площадку для переговоров по украинскому вопросу, заявил глава МИД страны Марко Джурич по итогам переговоров с российским министром Сергеем Лавровым.
Джурич подчеркнул, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов. «Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
17 февраля Джурич посетил Россию с рабочим визитом и провел переговоры с Лавровым. Как сообщал российский МИД, министры планировали обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке».
Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и готова выступить в роли посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности.
В Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина 17 февраля вылетают Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.