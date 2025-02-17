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Сербия заявила о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Ведомости

Сербия готова предоставить площадку для переговоров по украинскому вопросу, заявил глава МИД страны Марко Джурич по итогам переговоров с российским министром Сергеем Лавровым.

Джурич подчеркнул, что Сербия выступает за мирное решение всех конфликтов. «Сербия готова принять у себя делегации для всех возможных переговоров для разрешения кризиса на Украине», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

17 февраля Джурич посетил Россию с рабочим визитом и провел переговоры с Лавровым. Как сообщал российский МИД, министры планировали обсудить «ключевые вопросы дальнейшего развития российско-сербского взаимодействия, реализацию совместных инициатив, сотрудничество на торгово-экономическом треке».

Ранее CNN сообщил, что Саудовская Аравия не просто предоставит российским и американским чиновникам площадку для переговоров, но и готова выступить в роли посредника. Делегацию Саудовской Аравии возглавит советник по национальной безопасности.

В Эр-Рияд по поручению президента РФ Владимира Путина 17 февраля вылетают Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Ожидается, что 18 февраля они проведут встречу с американскими коллегами по вопросу мирного урегулирования на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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