Медведев рассказал об «антитрамповском интернационале» в Европе

17 февраля стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками.