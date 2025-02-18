Медведев рассказал об «антитрамповском интернационале» в Европе
В Европе развивается «антитрамповский интернационал», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе все более четкие формы», – написал Медведев в соцсети X.
По его словам, пока Париж принимает лидеров европейских стран, Киев атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть.
17 февраля стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками.
КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на гражданский объект.
Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 февраля российские военные уничтожили 24 беспилотника над территорией Краснодарского края, 38 дронов было сбито над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря.