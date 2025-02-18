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Медведев рассказал об «антитрамповском интернационале» в Европе

Ведомости

В Европе развивается «антитрамповский интернационал», заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Кажется, антитрамповский интернационал принимает в Европе все более четкие формы», – написал Медведев в соцсети X.

По его словам, пока Париж принимает лидеров европейских стран, Киев атаковал относящуюся к международному Каспийскому трубопроводному консорциуму нефтяную инфраструктуру, через которую идет американская нефть.

17 февраля стало известно об атаке на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в Краснодарском крае. Она была выведена из эксплуатации, сейчас прокачка нефти по трубопроводной системе осуществляется в пониженном режиме. В пресс-службе КТК сообщили, что атака была совершена семью беспилотниками.

КТК уведомил всех международных акционеров компании, включая инвесторов из США и Европы, об атаке на гражданский объект.

Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 17 февраля российские военные уничтожили 24 беспилотника над территорией Краснодарского края, 38 дронов было сбито над акваторией Азовского моря, семь – над акваторией Черного моря.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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