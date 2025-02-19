Макрон и Стармер приедут в Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».