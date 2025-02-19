Макрон и Стармер приедут в Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе
Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, объявил советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.
«На следующей неделе в Вашингтон приедут президент Макрон и премьер-министр Великобритании [Кир] Стармер», – сообщил Уолтц в интервью Fox News.
Приезд европейских лидеров состоится на фоне разногласий между ЕС и США по поводу разрешения конфликта на Украине.
18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.
Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».