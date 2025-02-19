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Макрон и Стармер приедут в Вашингтон для встречи с Трампом на следующей неделе

Ведомости

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер посетят Вашингтон на следующей неделе для встречи с президентом Дональдом Трампом, объявил советник по национальной безопасности США Майк Уолтц.

«На следующей неделе в Вашингтон приедут президент Макрон и премьер-министр Великобритании [Кир] Стармер», – сообщил Уолтц в интервью Fox News.

Приезд европейских лидеров состоится на фоне разногласий между ЕС и США по поводу разрешения конфликта на Украине.

18 февраля в столице Саудовской Аравии состоялись переговоры между российской и американской делегациями. Российскую сторону представляли Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и директор РФПИ Кирилл Дмитриев. В американскую делегацию вошли госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. Встреча продолжалась 4,5 часа с небольшим перерывом.

Вечером 17 февраля в Париже, в канун российско-американских переговоров в Саудовской Аравии по Украине, начался созванный президентом Франции Эммануэлем Макроном «экстренный» саммит Евросоюза. Его целью была выработка европейской позиции по урегулированию конфликта. В Елисейском дворце кроме Макрона собрались главы правительств Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании, председатель Евросовета Антониу Кошта, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Как сообщает BFMTV, перед встречей Макрон созвонился с президентом США Дональдом Трампом, разговор продлился «около 20 минут».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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