NBC: США рассматривают членство Украины в НАТО как одну из гарантий безопасности

22 января Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Европа должна так или иначе содержать вооруженные силы Украины в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории не менее 200 000 своих солдат. По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит».