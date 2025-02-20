NBC: США рассматривают членство Украины в НАТО как одну из гарантий безопасности
В качестве одного из возможных пунктов гарантий безопасности для Украины США рассматривают предоставление стране автоматического членства в НАТО в случае, если Россия нарушит условия возможной сделки, сообщает NBC со ссылкой на четырех американских чиновников.
В сообщении говорится, что этот шаг может быть направлен на снятие одной из главных обеспокоенностей Украины и Европейского союза (ЕС). Страны предполагают, что Россия может возобновить боевые действия на территории Украины после прекращения огня.
22 января Владимир Зеленский в рамках Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что Европа должна так или иначе содержать вооруженные силы Украины в 1 млн человек как гарантию безопасности, если Киев не пустят в НАТО, или разместить на ее территории не менее 200 000 своих солдат. По его словам, содержание этой армии должна взять на себя Европа, так как у Киева на это бюджета «просто не хватит».
14 июня 2024 г. на встрече с руководством МИДа Путин перечислил условия для прекращения огня и старта переговоров для завершения конфликта на Украине. Среди них – вывод украинских военных из Донецкой народной республики (ДНР), Луганской народной республики (ЛНР), Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России и внеблоковый статус Украины.