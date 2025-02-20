В Кремль не поступала информация о возвращении Boeing в Россию
В Кремле не располагают информацией о возвращении компании Boeing в Россию. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, в Кремле «нигде не видели ни одного заявления представителей», поэтому любые размышления об этом «вряд ли уместны».
20 февраля Telegram-канал Shot сообщил, что Boeing планирует в ближайшее время вернуться в Россию. Предполагается, что компания даст возможность российским авиакомпаниям закупать самолеты и запчасти. Россия, в свою очередь, должна предоставить титан из РФ.