Рубио: Зеленский соврал об отказе от предложений США по металлам
Президент Украины Владимир Зеленский соврал насчет отказа от сделки с США по украинским металлам, заявил американский госсекретарь Марко Рубио в интервью журналистке Кэтрин Херридж, размещенном на ее странице в соцсети X.
По словам Рубио, Зеленский сказал, что Киев хочет заключить эту сделку и «в ней есть смысл», но отметил, что ему нужно «провести ее через законодательный процесс».
«Через два дня я прочитал, что Зеленский заявил, что отклонил сделку, сказав: "Мы ни в коем случае этого делать не будем". Но на той встрече все было не так», – сказал госсекретарь (цитата по ТАСС).
16 февраля Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил предложение США о передаче 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. По информации источников издания, Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. 17 февраля The Economist со ссылкой на три источника писал, что в ходе встречи с Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент выделил украинскому президенту всего час для размышлений о сделке, касающейся редкоземельных металлов.