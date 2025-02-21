Рубио: Зеленский соврал об отказе от предложений США по металлам

16 февраля Financial Times сообщила, что Зеленский отклонил предложение США о передаче 50% прав на редкоземельные минералы страны в обмен на военную помощь. По информации источников издания, Вашингтон хотел получить доступ к украинским ресурсам взамен на уже предоставленную поддержку, в то время как новый объем поставок даже не обсуждался. 17 февраля The Economist со ссылкой на три источника писал, что в ходе встречи с Зеленским в Киеве министр финансов США Скотт Бессент выделил украинскому президенту всего час для размышлений о сделке, касающейся редкоземельных металлов.